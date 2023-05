Container Cup op Antwerpse Groenplaats blijkt rekruteringsstunt van politie

De proeven zoals in de klassieke Container Cup, de fiets-, loop- en schietproef en de monkeybars, waren aanwezig. Maar er was ook nog een cognitieve proef. “Mensen werden voor een line-up geplaatst en moesten een figuur herkennen die ze ergens buiten hadden gezien. Daarna kreeg je ook nog het dilemma voorgeschoteld of je de volgende deelnemer een tip zou geven om gemakkelijker aan die cognitieve proef te kunnen starten”, zegt Bastiaens.

Op die manier wilde de Antwerpse politie mensen aanmoedigen om zich in te schrijven aan de politieopleiding. “We hebben heel veel aantrekkelijke profielen gezien, sportieve mensen die kunnen doorzetten. Maar goede kandidaten worden natuurlijk niet vrijgesteld voor bepaalde proeven in de echte selectieprocedure. Ze moeten het hele pad bewandelen", zegt Bastiaens. "De echte selectieprocedure is veel complexer dan dat. Maar zo hebben we toch een klein voorproefje gegeven."