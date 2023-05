90 vaten van elk 20 liter drugsafval ontdekt in bos in Heusden-Zolder

Burgers kunnen zelf een melding doen als ze verdachte handelingen opmerken bij het anoniem drugsmeldpunt Limburg. In 2022 registreerde ze zo'n 477 meldingen. Daarvan hebben 39 meldingen gezorgd voor de ontdekking van een labo, plantage of dumping. Daarnaast zijn er door de meldingen in 2022 zo'n 14 plantages en 2 synthetische laboratoria ontdekt in Limburg.