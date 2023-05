Theo Francken huldigt eerste leden van het vrijwilligerskorps in Lubbeek 

Het vrijwilligerskorps Lubbeek is vanmorgen officieel gehuldigd in het gemeentehuis van Lubbeek. Het korps is de afgelopen maanden klaargestoomd door opleidingen te volgen over EHBO, waterbeheer, vuurbestrijding en psychosociale begeleiding. Op die manier kunnen zij tijdens rampen ingezet worden en nuttige bijstand verlenen.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) woonde de huldiging bij en ziet alvast potentieel om deze vrijwilligerskorpsen over heel Vlaanderen te introduceren: "Het is een schitterend initiatief. We gaan het idee dus zeker promoten over heel Vlaanderen."