Elisabeth Meuleman (Groen) verlaat nationale politiek en wil burgemeester worden in Oudenaarde

De keuze voor Oudenaarde is voor Meuleman geen definitief afscheid van de nationale politiek. In het Vlaams Parlement, waar ze sinds 2009 zetelt en waar ze ook fractievoorzitter was van 2012 tot 2014, zal ze het onderwijsdossier blijven opvolgen tot het einde van de legislatuur. "En daarna zal ik vanop het lokale niveau blijven waken over de klimaattransitie die gedragen moeten worden door de sterkste schouders zodat de gewone man, die zich geen zonnepanelen of een Tesla kan permitteren, gespaard blijft."