Fastfoodketen McDonald's vraagt ondanks protest opnieuw omgevingsvergunning aan in Tervuren

Fastfoodketen McDonald's waagt opnieuw zijn kans voor een omgevingsvergunning in Tervuren. De keten doet er alles aan om een vestiging te kunnen uitbaten langs de N3 vlakbij de Carrefour. Drie jaar geleden werd de vergunning door het gemeentebestuur al eens geweigerd wegens mobiliteitsredenen en stedenbouwkundige problemen. Er was ook hevig protest van de buurt.

Burgemeester Marc Charlier (N-VA) bevestigt de nieuwe aanvraag van McDonald's. "Het gaat opnieuw over een aanvraag op dezelfde site als drie jaar geleden met de bouw van een nieuw restaurant met drive en omgevingsaanleg", klinkt het. "Nu wordt onderzocht of het nieuwe voorstel wel voldoet, maar aangezien de aanvraag nog maar recentelijk is ingediend, is dat nog niet gebeurd. Binnen drie maanden nemen we een beslissing."