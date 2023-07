Hoe schadelijk is dat verfrissende pintje?

Tobback ergert zich aan de manier waarop er nog altijd met alcohol wordt omgegaan. "Als je naar jongerenzenders op de radio luistert, hoor je dat het heel vaak over alcohol gaat. Ze berichten dan over hoe ontspannend alcohol kan zijn, zonder het over het toxisch effect van alcohol te hebben."

"Wat mij wél hoopvol stemt, is dat meer en meer mensen ervoor kiezen om geen alcohol meer te drinken. Iedereen kent tegenwoordig wel iemand die niet of maar heel weinig drinkt. Als je zelf beslist om geen alcohol meer te drinken, heb je zo al iemand in je omgeving die je steunt. Tien jaar geleden was dat ondenkbaar."