Kroningsperiode muzikaal ingezet met openingsconcert in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren

Het begin van de kroningsperiode is gisterenavond muzikaal ingezet met een groot openingsconcert in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren. Het concert is met de jaren uitgegroeid tot een vast onderdeel van het gebeuren rond de Kroningsfeesten. Een van de hoogtepunten van de avond was de eerste opvoering van het themalied van de Kroningsfeesten 2023.