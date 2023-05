Liveblog - Indrukwekkende politiemacht ontplooit zich in Londen voor kroning Charles III, Nick Cave bij de gasten in kerk

Voor het Britse koningshuis is het vandaag een historische dag: bijna 70 jaar na koningin Elizabeth II wordt oudste zoon Charles (74) formeel tot koning gekroond samen met zijn vrouw Camilla. Sinds vanochtend ontplooit zich een indrukwekkende politiemacht in Londen. Volg hier live de kroningsdag met traditionele koetsrit, religieuze ceremonie in Westminster Abbey en langverwachte balkonverschijning.