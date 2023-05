Meer treinverbindingen van Antwerpen en Brussel naar Oost-Vlaanderen, ook meer treinen tussen Eeklo en Ronse

Treinmaatschappij NMBS breidt zijn aanbod, net als in andere provincies, sterk uit in de provincie Oost-Vlaanderen. Zo komen er op vrijdag- en zaterdagavond extra late treinen vanuit Brussel en Antwerpen richting verschillende stations in Oost-Vlaanderen. "Dit vervoersplan ligt volledig in lijn met onze groeiambities. Het moet de reizigersgroei stimuleren, zowel voor het woon-werk, woon-school als voor het vrijetijdssegment."

Vanaf december volgend jaar komen er op vrijdag- en zaterdagavond extra late S-treinen vanuit Brussel-Centraal naar Zottegem en Aalst en dat tot na 1 uur 's nachts. Vanaf dan komt er op zaterdagavond ook een extra late S-trein vanuit Antwerpen-Centraal naar Sint-Niklaas. Deze trein zal onder meer ook stoppen in Melsele, Beveren-Waas en Nieuwkerken-Waas.