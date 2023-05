Oekraïne haalt voor het eerst Russische hypersonische raket neer, zegt Oekraïense luchtmacht

Rusland is in de greep van een golf aanvallen op diverse doelwitten en personen. Zo kwam onlangs nog een populaire Russische militaire blogger om het leven bij een bomaanslag in Sint-Petersburg. De blogger stond bekend om zijn pro-Russische opvattingen over de oorlog.



In augustus kwam Daria Doegina om in de buurt van Moskou toen haar auto vanop afstand tot ontploffing gebracht werd. Ze was de dochter van Poetins huisideoloog Alexander Doegin.