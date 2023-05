Open VLD Haacht wordt Team 3150: "Het is een liberaal project met sociale aspecten"

Gisterenavond kondigde burgemeester van Haacht Steven Swiggers aan dat zijn partij bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet langer meer zal opkomen als Open VLD Haacht, maar als Team 3150. Met het nieuwe project hoopt Swiggers meer verbindend te kunnen werken met inwoners uit de stad. "We zijn met onze Dorpstraat in Haacht ver verwijderd van de Wetstraat in Brussel. Waar het in Brussel meer een wij-tegen-zijverhaal is geworden, willen wij net verbindend werken en focussen op lokale projecten."

Toch blijft het liberale gedachtegoed ook in Team 3150 van groot belang. "We blijven een liberale partij, maar met een sociale en lokale insteek. Zo kunnen we samenwerken met iedereen die van Haacht een betere gemeente wil maken zonder het etiket van een klassieke partij opgekleefd te krijgen."