Fractieleider van Groen in het Vlaams parlement Björn Rzoska (Vooruit), columnist Guy Tegenbos en politiek journalist Isolde Van den Eynde (HLN) hebben het over het kabinet van vicepremier Petra De Sutter, vragen zich af of we van 8 mei een wettelijke feestdag moeten maken en bespreken de passage van Georges-Louis Bouchez in het VTM-programma ‘Special Forces: wie durft wint’.