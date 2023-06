Barbecue gepland? Laat je eten zo lang mogelijk in de koelkast en let op met rauw of slecht gebakken vlees

"Eigenlijk kan eender welk vlees besmet zijn met bacteriën. Bij een stevig stukje rundvlees blijven de bacteriën vooral aan de buitenkant zitten: een steak in zijn geheel bakken, is dus doorgaans wel veilig. Wanneer je het vlees fijn snijdt en rauw eet, bijvoorbeeld voor gerechten als carpaccio of tartaar, kunnen er wel bacteriën in huizen. Het is dus heel belangrijk om rauwe vleesgerechten vers te bereiden. Blijft het vlees te lang op kamer- of buitentemperatuur staan, dan kunnen bacteriën zich snel gaan vermenigvuldigen. En daar kan je na het eten flink ziek van worden."

"Als het vlees niet te lang uit de koelkast blijft staan, is er geen groot probleem", gaat dokter Devroey verder. "Hoe langer uit de koelkast, hoe langer het dus op kamer - of buitentemperatuur rust, hoe groter de kans dat er zich bacteriën op ontwikkelen."