Red Lion Vincent Vanasch bezoekt hockeyclub in Temse: "Ik wil de nieuwe generatie inspireren"

"Ik ben fier dat ik een voorbeeldfunctie kan zijn voor de nieuwe generatie", zegt de Red Lion. "Hopelijk kan ik de jeugd op deze manier inspireren. Ik hoop dat ze binnen 10 jaar ook voor een gouden medaille strijden op de Olympische Spelen."

Na de training mochten de spelertjes ook even op de foto met Vanasch. "Hij was goed, maar ik was beter", knipoogt de 11-jarige Arthur die een doelpunt kon maken tegen Vanasch. "We mogen uitermate fier zijn op de sportieve prestaties van onze Belgische spelers. We zijn dan ook vereerd dat Vincent hier een training kwam geven aan onze jonge spelers", klonk het tot slot bij hoofdtrainer Richard De Snaijer.