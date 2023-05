Repair Shop Weekend in Bokrijk: "Iedereen welkom voor advies om zélf kostbare spullen te herstellen"

Zo namen Ingrid Schoofs en Johan de Hoon een oud, houten wiel en een carbid fietslamp mee naar Bokrijk. "We zijn op zoek naar advies om deze spullen een tweede leven te geven", zegt Ingrid Schoofs. "We hebben al tips gekregen over hoe we de fietslamp het best kunnen oppoetsen, maar het houten wiel is wel een ander verhaal."