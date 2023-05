Onderzoek naar schutter die maandag het vuur opende in café in Anderlecht 

De politie onderzoekt een schietpartij in een café in Anderlecht. Afgelopen maandag heeft een man het vuur geopend in de bar waar op dat moment verschillende mensen met kinderen aanwezig waren. Enkele weken geleden kwam hetzelfde café al in het nieuws nadat een onbekende er een granaat naar binnen had gegooid. De politie denkt aan een afrekening in het drugsmilieu.