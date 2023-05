Veiligheidsopleiding voor wie speedpedelec koopt in Bierbeek: "Opleiding is nodig en loont"

In Bierbeek was er zaterdag de eerste veiligheidsopleiding "Slim op de speedpedelec". Fietsproducent Ellio biedt die opleiding van de VSV voortaan altijd aan bij de verkoop van een speedpedelec. De gevaren worden namelijk dikwijls onderschat.

"Een speedpedelec is geen gewone fiets. Hij haalt snelheden van 45 km per uur waardoor de risico's niet te onderschatten zijn", vertelt Werner De Dobbeleer, woordvoerder van de VSV.

In 2022 werd er in Vlaanderen een recordaantal van 16.739 speedpedelecs ingeschreven. Dat is een sterke groei. Helaas ging dit ook gepaard met een sterke groei van het aantal ongevallen. Door de hogere snelheid zijn de gevolgen van die ongevallen ook groter dan bij klassieke fietsongevallen. "Vorig jaar alleen werden er in Vlaanderen 538 ongevallen met speedpedelecs geregistreerd. Een aantal dat echt naar beneden moet", vervolledigt Werner De Dobbeleer.