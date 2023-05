Trekpaard van garnaalvisser Nele uit Oostduinkerke is gestorven

Op de Facebookpagina van de Koninklijke Orde van de Paardevisser neemt Nele afscheid van Axel. "Mijn trouwe vriend, je had te veel pijn, we moesten je laten gaan. Menig man, vrouw en kind hebben op je rug gezeten. Ik zal je zo hard missen als ik ga vissen. Vaarwel, rust nu maar. Je hebt het dubbel en dik verdiend."

Het trekpaard begon een tweetal weken geleden plots pijn te krijgen. "We hebben nog geprobeerd met antibiotica en pijnstillers, maar het heeft niet geholpen", zegt Nele. "Ik heb hem zelf twaalf jaar, maar ook daarvoor ging hij met een andere paardenvisser al mee naar zee. In zijn beginjaren hielp hij mee met het meeslepen van bomen in de Ardennen. Het was een ervaren rot. We hebben zelf nog twee paarden, dus we gaan niet meteen kijken voor een nieuw paard. Maar dat neemt niet weg dat het veel pijn doet om hem te moeten afgeven."