De 7 Tsjetsjeense terreurverdachten die mogelijk terroristische aanslag planden, zijn aangehouden

Volgens Van Quickenborne is radicalisering nog altijd een groot probleem in ons land. "Het jihadisme is niet dood. We zien dat jonge mensen vatbaar zijn voor dat soort extremistisch gedachtengoed. Daarnaast zien we dat ze op heel korte termijn radicaliseren. Het is geen kwestie van jaren, maar van maanden."



"Dan is het uiterst belangrijk om inlichtingendiensten te hebben die permanent patrouilleren, en zien wat er gebeurt. Niet alleen in de fysieke wereld, maar ook - en vooral - op sociale media. Zeker als we er op tijd willen tussenkomen. We hebben veel geleerd na de aanslagen van 2016."