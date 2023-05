Van "mijn lieveling" tot "worsten": zo koppen de Britse kranten vandaag op de kroning van koning Charles III

De krant The Daily Star kopt opvallend met "worsten", een niet mis te verstane sneer naar de vermeende worstenvingers van Charles III. Op sociale media drijven veel mensen spot met de mollige vingers van de 75-jarige koning. Op officiële foto's lijkt hij zijn best te doen om ze te verbergen, door zijn handen in zijn zakken te steken of achter zijn rug te houden.