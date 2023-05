"God save the King": de 5 meest opvallende momenten tijdens de kroning van koning Charles III

I, Charles, do solemnly and sincerely in the presence of God profess, testify, and declare that I am a faithful Protestant, and that I will, according to the true intent of the enactments which secure the Protestant succession to the throne, uphold and maintain the said enactments to the best of my powers according to law.

Ik, Charles, getuig en verklaar plechtig en oprecht, in de aanwezigheid van God, dat ik een trouwe protestant ben en dat ik, in overeenstemming met de wetten die de protestantse troonopvolging verzekeren, de genoemde wetten zo goed mogelijk zal naleven en handhaven, in overeenstemming met de wet.