Vanaf maandag geen kinderopvang bij Bambaloe in Oosterzele na negatief verslag

Vanaf maandag 8 mei mag er geen kinderopvang meer plaatsvinden in kinderopvang Bambaloe in Oosterzele. Dat heeft het OCMW van de Oost-Vlaamse gemeente vrijdag beslist, na een negatief verslag van de Zorginspectie. De beslissing geldt voor onbepaalde duur, tot er een beslissing is van het agentschap Opgroeien, meldt de gemeente in een persbericht.