Vlaanderen voert 20 extra trajectcontroles in: grootste toename in Oost- en West-Vlaanderen

Opvallend: de overgrote meerderheid van de nieuwe trajectcontroles komt er in Oost- en West-Vlaanderen. In die provincies wordt nog te vaak te snel gereden, zegt Peeters. "Samen met lokale besturen daar zetten we daarom extra in op handhaving op locaties waar snelheid een risico vormt voor de verkeersveiligheid."

De lokale besturen krijgen nu nog inspraak bij de effectieve uitrol van de trajectcontroles op de locaties. De uiteindelijke activering is in handen van de federale politie. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer staat enkel in voor de installatie en het technisch klaarmaken van de trajectcontroles.

Lokale besturen en politiezones kunnen ook zelf een aanvraag doen voor de plaatsing van een trajectcontrole, luidt het verder. Deze legislatuur bracht minister Peeters het aantal installaties van trajectcontroles langs Vlaamse snel- en gewestwegen naar 300 locaties, of in totaal 539 gecontroleerde trajecten.