Voor de 18e keer: duizenden Israëli's betogen tegen hervormingsplannen gerecht

De politie geeft geen cijfers over het aantal deelnemers aan de manifestaties, die al in januari van start gingen. De regering-Netanyahu is een van de meest rechtse in de geschiedenis van Israël en wil de bevoegdheden van het hooggerechtshof inperken ten gunste van het parlement. De betogers vrezen dat daardoor het evenwicht der machten in de democratische staat wordt bedreigd.

Op 27 maart had Netanyahu een "pauze" aangekondigd om "een dialoog" aan te gaan, maar de betogingen gaan onverminderd voort. In een mededeling beschuldigden de organisatoren de premier ervan dat hij Israël wil herschapen tot een "gevaarlijke en messiaanse dictatuur".

President Isaac Herzog voert al een maand onderhandelingen met vertegenwoordigers van de regering en oppositie om de impasse te doorbreken, maar zonder succes. De manifestanten stellen dat de politieke stilstand ook de economische toestand verslechtert. Ook de levensduurte wordt tijdens de betogingen meer en meer aangeklaagd.