Na drie weken gevechten in Soedan, start eerste gesprek tussen rivaliserende partijen

In de verklaring van de VS en Saudi-Arabië over de gesprekken staat te lezen dat ze bij beide partijen aandringen om de belangen van Soedan en de Soedanese bevolking op de eerste plaats te zetten. Ze vragen voorts om "actief deel te nemen aan de gesprekken over een staakt-het-vuren én het einde van het conflict. Enkel zo kan het lijden van de Soedanese bevolking stoppen en kan humanitaire hulp beschikbaar worden in de getroffen gebieden".