Zware overstromingen in oosten van Congo, zeker 176 mensen omgekomen

De slachtoffers komen allemaal uit de dorpen Bushushu en Nyamukubi in Zuid-Kivu. Een groot aantal mensen is nog vermist. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk dus nog toenemen, nu de zoektocht naar vermiste en bedolven mensen doorgaat, vertelde het hoofd van een civiele organisatie in de regio Zuid-Kivu-regio.

Na stortbuien zijn twee rivieren buiten hun oevers getreden, met overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg. Het huidige regenseizoen in Congo zal naar verwachting tot ver in mei duren.

Ook de buurlanden Rwanda en Oeganda kregen onlangs te maken met grote overstromingen, waarbij respectievelijk 127 en 6 mensen omkwamen.