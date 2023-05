Orangerie op kasteeldomein Hof ter Saksen in Beveren weer open na zware brand twee jaar geleden

Na twee jaar van noodgedwongen sluiting is de orangerie op het kasteeldomein Hof ter Saksen weer open voor gasten. De zaak is in het hele Waasland bekend als trekpleister voor wandelaars en fietsers. In 2021 ging de orangerie bijna volledig in vlammen op na een kortsluiting. Nu zijn de herstellingswerken bijna allemaal achter de rug en is de nieuwe orangerie voorgesteld aan het publiek.