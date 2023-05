Belgian Cats verrassen vrijwilligers basketbalclub in Kortrijk

Antonia Delaere was één van de Belgian Cats die de vrijwilligers van basketbalclub Kortrijk Spurs in de bloemen zette. "Hier in Kortrijk staan ze altijd klaar voor ons. Ze zijn met een 100-tal. Ze leiden alles in goede banen en ze doen dat altijd met een glimlach. En ze zijn met zovelen in heel Vlaanderen: jeugdcoaches, scheidsrechters, mensen van de cafetaria's ..."

Johan Haeghebaert is al twintig jaar vrijwilliger bij de Kortrijk Spurs, nu in eerste nationale in het vrouwenbasket. "Het is een deel van mijn leven, mijn sociaal leven ook. Het is geen opdracht. Het is een plezier om dat te doen."