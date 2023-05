Berlusconi spreekt partij toe vanuit ziekenhuis: "Steun heeft geholpen longontsteking te overwinnen"

In de 20 minuten durende video verzekerde Berlusconi dat zijn partij "de ruggengraat van de regering" vormt. Forza Italia is een partner in de coalitie met het uiterst rechtse Fratelli d'Italia van de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Volgens Berlusconi is zijn partij in de coalitie aanwezig om "te verzekeren dat de beslissingen echt correct, rechtvaardig en evenwichtig genomen worden".