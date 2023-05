Bezoekers werf casino Middelkerke zijn onder de indruk: "Het gaat ongelofelijk snel"

Naar aanleiding van Open Wervendag stond de werf van het casinoproject éénmalig open. Er kwamen honderden bezoekers die een rondleiding kregen. Velen reageerden enthousiast. Julien Deroeck: "Ik ben onder de indruk van de grootte van het gebouw. En de werken gaan ook rap vooruit."

Michael, de uitbater van een beachbar vlakbij, is blij: " Dit wordt het paradepaardje van Middelkerke. Het imposante gebouw zal veel toeristen aantrekken. En dat is goed voor onze strandbar. Als het klaar is, ga ik zeker zelf eens kijken. Dat staat op mijn bucketlist en het zal er niet lang opstaan!"