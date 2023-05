Burgerbeweging 'Hart voor Zwijndrecht' opgestaan tegen fusie met Beveren en Kruibeke

Op 17 september is er een referendum gepland en kunnen inwoners stemmen voor of tegen een eventuele fusie. Het is nog wel niet duidelijk of het resultaat gevolgd zal worden. "Hoe meer mensen er dan gaan stemmen, hoe meer waarheidsgetrouw en waardevol de stemming ook zal zijn. Daarom roepen we mensen nu op om hun stem te laten horen, wat die ook is. Dan kunnen ze ook hun bijdrage leveren."