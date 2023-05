Canadese provincie Alberta roept noodtoestand uit wegens vele bosbranden, 25.000 mensen geëvacueerd

Ook wordt verwacht dat de harde wind en de hoge temperaturen zullen aanhouden. De temperaturen liggen al enige tijd 10 tot 15 graden boven de normale waarden. De vegetatie is door deze hoge temperaturen zeer droog en ontbrandt gemakkelijk.



Christie Tucker van de Alberta Wildfire Authority zei aan CBC dat normaal gezien zo'n 800 hectare in vlammen opgaat in deze tijd van het jaar. Volgens de autoriteiten zijn er sinds januari al meer dan 360 branden geweest in Alberta.