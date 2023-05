Chauffeur maait voetgangers van het trottoir in Texas: 7 doden en 6 gewonden

De vermoedelijke chauffeur raakte ook gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zal in elk geval worden vervolgd wegens gevaarlijk rijgedrag.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. Daaruit zal moeten blijken of het om een ongeluk gaat, of over een moedwillige aanrijding. Ooggetuigen geven aan dat de chauffeur de controle over het stuur is kwijtgeraakt.

Op de beelden van de bewakingscamera is te zien hoe de chauffeur aan hoge snelheid komt aangereden, met zijn terreinwagen over de kop gaat en verschillende mensen aanrijdt.

WAARSCHUWING: de beelden in de tweet hieronder zijn bijzonder hard.