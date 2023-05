88-jarige Ivonne uitgeroepen tot "held van Zemst"

Ivonne werd als vrijwilliger en supporter bij FC Zemst genomineerd. Volgens ondervoorzitter Bart Coopman is Ivonne een niet te missen schakel in de club: "Ivonne doet alles. Ze poetst, tapt pintjes, staat mee in de keuken en is altijd beschikbaar voor een babbeltje. Nooit is iets te veel, altijd kunnen we op haar rekenen." Voor Ivonne kwam de heldentitel nochtans onverwacht: "Ik weet niet goed waarom mensen vinden dat ik een heldin ben. Misschien omdat ik zoveel op de voetbal ben. Ik doe het gewoon ontzettend graag en ik ben altijd omringd door mooie mannen."

De andere genomineerden waren de paddenoverzetters die elk jaar door weer en wind zorgen voor een veilige oversteek van duizenden padden. Ten slotte werd ook Yannick Muyldermans genomineerd. Hij vormde samen met andere voorbijgangers een menselijke ketting om een meisje dat in de Zenne was beland te redden.