Nederlandse Franky bakt frieten aan Oekraïense front: "Je went aan verwoeste gebouwen, niet aan heftige verhalen" 

Tijdens het laatste bezoek bevonden ze zich diep in de oorlogszone. "Het was de eerste keer dat we ons echt onveilig voelden. We wisten dat we naar Liman (strategische stad in de oostelijke provincie Donetsk, de verwoeste stad werd in oktober heroverd door Oekraïne, red.) zouden gaan, maar we wisten niet hoe ver in het oosten van de stad we zouden staan."