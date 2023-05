Is zaak rond Bpost afrekening? Groen-covoorzitter Naji verdedigt minister De Sutter: "Vergeet niet dat ze schoon schip maakte"  

Van de week moest uit gelekte WhatsApp-berichten ook blijken dat één van de twee medewerkers zou gewerkt hebben op het bekende krantencontract, waarbij illegale prijsafspraken zijn gebeurd. Dat klopt niet, zei minister De Sutter alsook de regering.



Premier Alexander De Croo (Open VLD) blijft haar steunen. De WhatsApp-berichten komen ook niet zomaar uit de lucht vallen. Wellicht komen ze van de ontslagen topman van Bpost, Dirk Tirez.

Is er dan sprake van een afrekening? Dat woord wil Naji niet in de mond nemen. "Vergeet niet dat ze schoon schip aan het maken is in de sector. (...) Als er anonieme berichten komen in de krant... die dan ook eens valse beschuldigingen zijn, ik verschiet er niet helemaal van."