Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest viert zijn 34e verjaardag met het Irisfeest

Voor de nieuwsgierigen opent ook de Europese wijk voor de gelegenheid zijn deuren. Dit weekend kan je zowel in het Europese als in het Brusselse parlement een kijkje nemen. Ze tonen er hun werking en laten ook zien wat er allemaal op het spel staat voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. Voor enkele bezoekers in de rij van het Europese parlement is de dag alvast geslaagd: "Het is fijn om deze plekken waar altijd zoveel over gesproken wordt eens vanbinnen te kunnen zien. Het is voor Brussel ook echt een troef dat al deze Europese instellingen in de stad gevestigd zijn." Al zit niet elke bezoeker op het parlement te wachten: "Er zijn ook heel veel foodtrucks met vele soorten eten van verschillende culturen, dat is heel fijn", aldus een hongerige bezoeker van het Irisfeest.