Het stadscentrum van Halle staat symbolisch te koop: "Met het plan voor De Bres moeten we op termijn toch alles verkopen"

De nieuwe plannen lijken op papier veelbelovend: een nieuwe sporthal, meer beleving op het Possozplein, een kathedraal van groen tot in het hart van de stad en verdere ontharding. Maar volgens de handelaars en horeca is dit plan net de doodsteek. "De mobiliteit wordt nu pas echt een ramp. Ouders gaan niet meer tot aan de schoolpoort geraken. Ook het aantal parkeerplaatsen gaat verminderen in het centrum. Je mag dan nog een prachtig winkelcentrum hebben, als mensen er niet geraken, komen ze niet" vertelt Jan Ghysels, raadsman van de Verenigde Handelaars en Horeca Halle. "Mensen geraken op deze manier sneller in Nijvel en Tubize. Dus dan is de keuze snel gemaakt".