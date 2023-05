Wantrouwen in de politiek

Het opvallende is toch dat De standaard ontdekte dat het aanleren van het Nederlands de cruciale factor is in al die ideeën. Bij Vooruit lees je dat alle kinderen in Vlaanderen het eerste jaar gratis en verplicht 1 dag per week naar de opvang moeten gaan, het tweede jaar twee dagen per week, en het derde jaar drie dagen per week. Met als doel de kennis van het Nederlands te garanderen. Bij de N-VA lees je dat ouders hun kinderen ook buiten de schooluren in contact moeten brengen met het Nederlands. Met als ultieme sanctie een deel van de kinderbijslag rechtstreeks aan de school storten.