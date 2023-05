BEKIJK - In Fort van Breendonk klinken 50 uur lang duizenden namen van verzetsstrijders die gedood werden tijdens WOII

Op 8 mei 1945 werd België bevrijd na de Tweede Wereldoorlog. Om de vele verzetsstrijders te gedenken, die tijdens de oorlog gedood, geëxecuteerd of doodgemarteld werden, loopt in het fort van Breendonk momenteel "Dit zijn de namen". Tientallen bekende Vlamingen, mensen uit de cultuur-, sport-, media- en academisch wereld en familieleden van de verzetsstrijders lezen de namen van de verzetshelden voor. Het Fort van Breendonk was tijdens de Tweede Wereldoorlog een Duits gevangenenkamp.

In totaal worden er 8.500 namen voorgelezen, met erbij hun beroep, leeftijd, de verzetsbeweging waarin ze actief waren en de plaats en datum van hun overlijden. Met 20 seconden per persoon duurt dat voorlezen ruim 2 volle dagen. Het is online live te volgen op deze website van 'Vrij op 8 mei'.