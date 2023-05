Levensbeschouwingen ontmoeten elkaar in Vilvoorde: "Elkaars overtuiging leren kennen werkt verbindend"

Op de Grote Markt van Vilvoorde is zondagmorgen de interlevensbeschouwelijke ontmoetingsdag van start gegaan. Het doel van de ontmoetingsdag is om de inwoners met zo veel mogelijk verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen kennis te laten maken. Zo waren er bezoeken aan de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoopkerk, de protestantse kerk William Tydale-Silo, het Huis van de Mens en de moskee Annasr.

"Elkaar beter begrijpen, werkt verbindend", verklaart Fatima Lamarti, schepen voor Sociaal Beleid en Gelijke Kansen (Vooruit). "Vilvoorde is een superdiverse stad. Het is mooi om te zien dat samenwerking tussen mensen met verschillende levensbeschouwen mogelijk is. De ambitie om samen een fijne plek te creëren, verbindt ons".