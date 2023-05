Japanse premier in Zuid-Korea om relaties te normaliseren, te midden van toenemende dreiging Noord-Korea

Professor in internationale betrekkingen aan de Korea Universiteit, Shin-wha Lee, beaamde aan persbureau Reuters dat "de focus van de top waarschijnlijk gaat draaien om veiligheidssamenwerking in het licht van de nucleaire dreigingen van Noord-Korea."



Volgens de professor zoekt Zuid-Korea in het kader van de Washington Declaration, die het land vorige maand met de VS sloot, ook mogelijkheden om gezamenlijke initiatieven met Japan te onderzoeken.