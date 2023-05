Koninklijke Serres in Brussel trekken meer dan 100.000 bezoekers

Architect Alphonse Balat, leermeester van Victor Horta, ontwierp vanaf 1873 een serrecomplex dat aansloot bij het in klassieke stijl gebouwde kasteel in Laken. De serres kregen het silhouet van een glazen stad, ingeplant in een heuvelig parklandschap.

De serres zijn jaarlijks in het voorjaar op reservatie te bezoeken. "We sluiten nu opnieuw tot volgend jaar in de lente", aldus Vandoorne. Dit jaar waren alle bezoekmomenten al snel uitverkocht.