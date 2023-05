Lekker vies, lekker vuil, lekker smerig! BK modderspringen in Wellen

In de modder springen was niet verplicht maar ‘maak dat ge buiten zijt’ was wel het dwingende motto van het Wild Things Festival. Volgens de organisatoren is het buitenleven in de natuur dan ook iets wat geweldig deugd kan doen. Organisator Sarah Deceuster: “Ik heb mijn kindertijd grotendeels buiten al spelend doorgebracht en ik heb heimwee naar die tijd. Schermen eisen alle aandacht van ons op, zorgeloos buiten zijn is er vaak niet meer bij terwijl het net heel gezond is. Het is bewezen dat de natuur heilzame effecten heeft op je mentale en fysieke welzijn. Dus willen we weer meer mensen naar buiten krijgen.”