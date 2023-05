Internationaal Atoomagentschap bezorgd over evacuaties bij Oekraïense kerncentrale: "Situatie potentieel gevaarlijker"

Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) maakt zich zorgen over de veiligheid van de Oekraïense kerncentrale in Zaporizja, de grootste van Europa. Die is in Russische handen en de bezettingstroepen zijn burgers uit de nabijgelegen steden beginnen te evacueren. "De situatie wordt potentieel gevaarlijker", zegt Rafael Grossi, hoofd van het IAEA.