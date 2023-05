Schutter doodt 8 mensen in winkelcentrum in de buurt van Dallas, Texas

De schietpartij vond plaats in het Allen Premium Outlets, een winkelcentrum in Allen, een voorstad van Dallas, waar zo'n 100.000 mensen wonen. Volgens ooggetuigen begon een man lukraak op voorbijgangers te schieten. Het duurde uren voor de politie met cijfers kwam over het aantal slachtoffers, maar al kort na de schietpartij bleek uit helikopterbeelden dat er enkele lichamen afgedekt waren met lakens. De brandweer vertelde dat zij 9 mensen naar ziekenhuizen gebracht hebben. De jongste is een kind van 5, de oudste is 61.

Honderden mensen werden geëvacueerd uit het winkelcentrum. Ooggetuigen vertellen dat de schutter al vanop de parking begon te schieten met een assault rifle, een aanvalsgeweer. Op beelden die al snel de ronde deden op sociale media was te zien dat de man alleen al op de parking 36 schoten afvuurde.

In het winkelcentrum kon de man overmeesterd worden door een agent die toevallig aanwezig was - hij was voor een andere zaak in de shopping mall toen de dader toesloeg. Over zijn identiteit of eventuele motieven is nog niets bekend.