Steeds meer ouderen bellen naar hulplijn Tele-Onthaal, jongeren blijven veruit grootste groep

Tele-Onthaal, de hulplijn voor wie nood heeft aan een gesprek, krijgt meer oproepen van ouderen. In 7 jaar tijd is het aantal zeventigers dat belde gestegen van ruim 3.300 naar ruim 6.600 vorig jaar. Maar ook het aantal jongeren dat contact opneemt via de chatfunctie, is gestegen, zegt Jennifer Pots van Tele-Onthaal