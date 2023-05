Twee maanden grote hinder tussen Gent en Ronse door werken aan N60 in Nazareth

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer start deze ochtend met werken op het N60-kruispunt in Nazareth. "We gaan het kruispunt aan de Grenadierslaan en de Stationsstraat veiliger maken door de bypasses af te schaffen", zegt woordvoerder Jef Schoenmakers. "Daarnaast gaan we ook een nieuwe richtregeling instellen en van de gelegenheid gebruikmaken om er ook een volledig nieuw wegdek aan te leggen."