UCLL wint studentenregatta Hasselt voor tweede keer op rij: "We zijn superfier"

De mosterd voor de roeiwedstrijd werd ooit gehaald bij The Boat Race, de roeiklassieker tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge, maar intussen is de studentenregatta van Hasselt zelf ook uitgegroeid tot een wedstrijd met een mooi verleden en een serieuze inzet.

Hogeschool PXL domineerde de roeiwedstrijd een lange periode, maar vorig jaar vertoonde het team van PXL voor het eerst in jaren wat barstjes en ook dit jaar mocht het niet zijn in de achtzitter, het koningsnummer van de roeiwedstrijd. Het hoogste schavotje was voor het tweede jaar op rij weggelegd voor het team van UCLL. Kapitein Silke Tamboerijn is bijzonder trots: "We roeiden van start tot einde aan de leiding. Ik kon tijdens de wedstrijd bijna niet geloven hoe veel voorsprong we hadden, maar we moesten het natuurlijk ook nog kunnen volhouden tot het einde. Maar het is gelukt!"