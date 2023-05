Auto's, gevels en ramen beklad met verf in Ekeren: "Doe zeker aangifte" 

In de wijk Schoonbroek in Ekeren zijn er de voorbije nacht in verschillende straten vandalenstreken gepleegd.

"In de loop van de ochtend bereikten ons meerdere meldingen dat mensen het slachtoffer geworden waren van een of meer vandalen", zegt Willem Migom van de lokale Antwerpse politie. "Onder meer auto's, gevels en ruiten van woningen werden beklad met verf en een dikke stift. We raden iedereen die het slachtoffer werd aan om aangifte te komen doen. Al die aangiftes worden gebundeld. Als we de dader of daders vinden, kunnen de kosten op hem, haar of hen verhaald worden."